A transferência de Paulinho do Sp. Braga para o Sporting, por um valor fixo de 16 milhões de euros, não contando aqui com o empréstimo do Sporar, entrou diretamente para o top-10 dos negócios mais caros deste mercado de inverno: foi exatamente a sétima transferência mais dispendiosa deste mês de janeiro.

Este foi um mercado anormalmente discreto e marcado por negócios de valores modestos. A transferência mais cara, por exemplo, foi Said Benrahma, que trocou o Brentford pelo West Ham a troco de 23,1 milhões de euros. Muito distante, portanto, do que o futebol nos habituou a ver nos últimos anos.

Entre as quinze transferências mais dispendiosas, de resto, há vários jogadores que a maior parte dos adeptos não conhece, ou então conhece mal, num sinal de que este não foi um mercado normal. Foi o mercado possível, numa época de crise, marcado por compras feitas na Loja dos 300.

Veja as quinze transferências mais cara na galeria associada.