Em isolamento, Rodrigo Battaglia concedeu uma entrevista na qual abordou a situação que se vive em Portugal devido à pandemia da Covid-19, a rivalidade entre Messi e Ronaldo e elogiou Jorge Jesus.



O médio do Sporting contou que o clube preparou um plano de treino específico para cada jogador. «Tenho tentado treinar no quintal com o material que o clube me trouxe. Também fazemos treinos online. Estou com o meu pai, por isso é tudo mais fácil. Vemos muito Netflix e fortalecemos as relações familiares. Mas é uma situação complicada», disse em entrevista ao programa «Ataque Futbolero» da rádio Club 947.



O jogador de 28 anos agradeceu publicamente a Jorge Jesus por o ter recrutado para o clube verde e branco. «Estou agradecido a Jorge Jesus por me ter trazido para o Sporting. Foi o melhor treinador que tive em toda minha carreira», atirou.



Battaglia esteve mais de dez meses afastado dos relvados devido a uma grave lesão nos ligamentos do joelho direito. O internacional argentino garante ter crescido muito durante esse período.



«Cresci muito a nível mental depois de me lesionar. A psicologia é uma ferramenta muito importante para os futebolistas e pode ensinar-te que, mesmo sendo futebolista, podes falhar como qualquer pessoa. Muitas vezes tratam os jogadores como super-heróis, mas são pessoas como as outras. No meu caso, nunca me esqueço das minhas raízes», explicou.



«Estava na seleção e já tinha o meu lugar no Sporting consolidado. Aprendi muito com esta infelicidade. Hoje sinto-me mais maduro e estou a trabalhar fisicamente para voltar a ser o que era», acrescentou.



Por último, Battaglia deu a sua opinião na eterna luta entre Cristiano Ronaldo e o compatriota Messi.



«Muitos portugueses acham que o Messi é o numero um da história. Gostam muito dele. Espero que ele consiga ganhar algo ao serviço da seleção, que é o que ele mais deseja», comentou antes de elogiar o português: «Também é um animal.»