Oficializado como reforço do Betis, Héctor Bellerín fez questão de despedir-se do Sporting através de uma mensagem nas redes sociais.



«Sportinguistas, muito obrigado pelo tempo que passámos juntos. Tenho a certeza que esta equipa vai longe. Sou muito grato aos meus companheiros, ao mister, à equipa e aos adeptos pelo apoio nesses meses. Sempre leão!», escreveu o lateral-direito.



O espanhol, de 28 anos, representou os leões na segunda metade da época passada por empréstimo do Barcelona. Em Alvalade, Bellerin participou em 13 jogos e marcou um golo.