Depois da goleada frente ao Sp. Braga, o plantel do Sporting voltou aos treinos com vista ao jogo contra o Rio Ave, da 19.ª jornada da Liga.



Como é habitual, os titulares na partida contra os bracarenses realizaram apenas trabalho de recuperação enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado. Destaque para a Bellerín e Diomande, reforços dos leões que realizaram o primeiro treino às ordens de Ruben Amorim.



O único ausente da sessão de trabalho foi Daniel Bragança, médio que fez apenas tratamento à lesão grave sofrida no arranque da época.

O Sporting volta a treinar esta sexta-feira, às 10h30, em Alcochete. A visita a Vila do Conde está agendada para as 21h15 da próxima segunda-feira.