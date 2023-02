Depois da goleada frente ao Sporting de Braga, Ruben Amorim comentou a contratação de Héctor Bellerín, lateral-direito recrutado no último dia da janela de transferências para substituir Pedro Porro que saiu para o Tottenham.



Sem esclarecer as condições em que o espanhol chegou a Alvalade, o técnico dos leões explicou que este veio «porque há a possibilidade de ficar depois do empréstimo».



«O Bellerin veio também porque há a possibilidade de ficar depois do empréstimo. Parto do principio que o ambiente é tão bom que eles querem todos ficar. Depende do rendimento dele e do que o clube quer. É um jogador experiente, que já jogou em grandes clubes, capaz de se adaptar ao alto nível e com possibilidade de ficar. Temos uma pessoa na equipa técnica que o conhece muito bem. Em relação à sua forma de estar na vida, também bom. Traz uma forma diferente ao grupo. Fora do campo pode ser como quiser, só traz mais graça ao grupo», disse, na sala de imprensa de Alvalade.