Geny Catamo foi a grande novidade no treino que o Sporting realizou esta quarta-feira na Academia Cristiano Ronaldo, na ressaca da derrota na meia-final da Taça da Liga, diante do Sp. Braga (0-1), mas já com o foco na receção ao Casa Pia, jogo da 19.ª jornada da Liga que está marcado para a próxima segunda-feira.

Um dia depois da eliminação dos Mambas da CAN 2023, o extremo moçambicano apresentou-se ao serviço em Alcochete e já treinou com os companheiros.

Uma sessão em que os jogadores mais utilizados no jogo com o Sp. Braga fizeram os habituais exercícios de recuperação, enquanto os restantes jogadores trabalharam às ordens de Ruben Amorim no relvado.

Com a recuperação de St. Juste, Fresneda, em tratamento, é, nesta altura, o único jogador entregue ao departamento médico leonino.

Os jogadores vão agora ter um dia de folga e regressam ao trabalho na próxima sexta-feira de manhã.