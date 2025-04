Aquando da apresentação como treinador do Boavista, o escocês Stuart Baxter desafio Gyökeres a superar o «autocarro» montado para a visita do Sporting ao Bessa. Todavia, na noite deste domingo, o sueco transformou a casa dos axadrezados num parque de diversões, superando os adversários em velocidade e sendo protagonista em várias zonas do relvado.

Para este encontro da 31.ª jornada da Liga, Rui Borges manteve Pote entre os titulares. Face ao triunfo nas meias-finais da Taça de Portugal, o timoneiro dos leões apostou em Eduardo Quaresma, Geny Catamo e Maxi Araújo, em detrimento de St. Juste, Fresneda e Matheus Reis.

Entre os anfitriões, Baxter apenas operou uma troca face ao triunfo frente ao Farense, apostando em Moussa Koné para o lugar do castigado Seba Pérez.

Recorde o desenrolar deste encontro.

A entrada a todo o gás permitiu adivinhar um leão de garras e dentes bem afiados. Nada mais certo. Depois do ensaio de Trincão ao terceiro minuto, Gyökeres elevou a festa em curso nas bancadas pintadas de verde e branco.

O relógio decalcava o sexto minuto quando Maxi Araújo acelerou pela esquerda e, ao primeiro poste, encontrou a antecipação de Gyökeres, que superou a muralha de Vaclík. A débil coesão defensiva do Boavista viria a ser uma constante, além do domínio leonino.

Num raríssimo momento de reação, Miguel Reisinho cabeceou à barra na sequência de um canto cobrado à direita. Então decorridos 12 minutos, o Boavista não conseguiu outra oportunidade idêntica.

Já o Sporting, seguiu na mó de cima. Contando com Pote, Gyökeres, Trincão, Geny e Maxi Araújo como a linha de pressão mais adiantada, a primeira parte desenrolou-se nas imediações da área de Vaclík.

Entre oportunidades para Pote e Gyökeres, o avançado sueco voltou a dar espetáculo à passagem dos 45+1m. Face ao passe de Trincão pelo meio, este «animal competitivo» - como descreveu Rui Borges – venceu em velocidade a Abascal, ajeitou o esférico e disparou para o bis.

Assim, no caminho para os balneários, o epicentro da festa leonina gritava por Gyökeres, enquanto o avançado sueco cerrava os punhos.

Uma fome insaciável

Apesar das entradas de Bozenik e Ariyibi – para os lugares de Van GInkel e Moussa Koné – o Boavista nunca se revelou organizado, pelo que raramente foi capaz de pensar uma investida ofensiva. Entre os visitantes, a entrada de Quenda ao intervalo – para gestão de Pote – permitiu a Rui Borges manter a pressão sobre a área axadrezada.

Enquanto alguns adeptos ainda retomavam os lugares, Gyökeres agradeceu a desistência dos anfitriões para consumar o hat-trick. De novo servido por Trincão – que atingiu as 14 assistências na Liga – o artilheiro sueco enviou o esférico por entre as pernas do inconformado Vaclík. Estavam decorridos 50 minutos.

Entre trocas, Gyökeres viu Vaclík travar novas oportunidades. O guardião checo foi o menos culpado pela goleada sofrida, uma vez que viveu todo o encontro exposto. E o minuto 57 foi prova de tal.

Ao travar novo remate de Gyökeres, Vaclík nada pôde fazer para impedir o segundo golo na Liga de Maxi Araújo, completamente sozinho na área.

Até final, a festa nas hostes leoninas gelou o Bessa, adormecido e entristecido por esta noite. Para piorar, aos 90+3m, Harder entrou na área, pela esquerda, e apontou ao coração do retângulo, onde acenava Gyökeres. Bastou encostar.

E assim se conta um importante capítulo da estupenda época deste sueco, que, pelo Sporting, leva 52 golos na época e 38 na Liga. Impressionante. No Bessa, não só superou Bas Dost como o melhor marcador estrangeiro europeu pelo Sporting, como retomou a liderança da Bota de Ouro.

A goleada permite ao Sporting retomar a liderança da Liga, com 75 pontos, igualado pelo Benfica (2.º). Segue-se a receção ao Gil Vicente (14.º), na noite de domingo (20h30).

Para esse encontro, Rui Borges não vai contar com Diomande, enquanto Matheus Reis e Hjulmand estão em risco de falhar o dérbi com o Benfica.

Quanto ao Boavista, retoma o trilho dos desaires e é 18.º e último, com 21 pontos, igualado pelo Farense. Enquanto o lugar de play-off está a três pontos, a turma de Baxter centra atenções na visita ao AVS (16.º). Esta “final” está agendada para a noite de 5 de maio (20h15).