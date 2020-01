Yannick Bolasie encontrou Cristiano Ronaldo em Lisboa e assinalou o momento nas redes sociais. O avançado do Sporting tirou uma foto com o internacional português e partilhou-a com a seguinte legenda: «O melhor de sempre… Rei dos Reis», disse.



Lembre-se que Ronaldo viajou até à capital portuguesa após o hat-trick anotado ao Cagliari.