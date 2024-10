Yannick Bolasie, antigo avançado do Sporting, atualmente no Criciúma, reagiu à anunciada saída de Hugo Viana, diretor desportivo dos leões, para o Manchester City, considerando, com ironia, que o dirigente português «sempre teve olho para o talento», em alusão a ele próprio.

O avançado congolês chegou a Alvalade na temporada de 2019/20, por empréstimo do Everton, numa altura em que Hugo Viana já exercia funções de diretor desportivo no Sporting.

Participou num total de 25 jogos pelos leões, mas marcou apenas dois golos e fez uma assistência. No final da época foi devolvido ao clube de Goodison Park.

«Sempre teve olho para o talento, parabéns para ele», escreveu Bolasie na rede social X, num comentário acompanhado com vários emojis sorridentes.

