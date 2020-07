Yannick Bolasie, em conversa com adeptos, na sua conta pessoal no Twitter, diz que se sente capacitado para jogar no Everton, apesar de estar afastado do grupo desde que foi devolvido pelo Sporting, no início da pandemia da covid-19. O avançado congolês diz que está determinado em convencer o treinador Carlo Ancelotti a dar-lhe uma oportunidade na próxima época e falou na sua experiência de jogar com Bruno Fernandes, o novo fenómeno na Premier League.

«Não vejo por que não. Posso jogar em qualquer lado e estou disposto a fazer tudo pela equipa. Quando estou em campo posso fazer a diferença e ajudar a equipa no que for necessário. Se não tivesse essa ambição, não tinha saído por empréstimo. Teria ficado na equipa de sub-23. Sai para provar o que valho», destacou.

Bolasie está no Everton desde 2016, mas foi sucessivamente emprestado ao Aston Villa, Anderlecht e Sporting. Nesse sentido, o avançado destacou a experiência que ganhou no clube português, por ter jogado na Liga Europa e, sobretudo, por ter jogado ao lado de Bruno Fernandes que, agora, «está a arrasar» no Manchester United.

«Estou sempre confiante porque conheço bem as minhas capacidades, mas nem tudo depende de mim. Fiz muitos jogos esta época, também joguei na Liga Europa com alguém que, neste momento, está a arrasar a Premier League», referiu ainda.