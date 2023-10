Depois de já ter visitado o Museu do Sporting e de ter assistido à vitória sobre o Arouca, no passado domingo, Lazlo Bölöni também matou saudades da Academia dos leões, que agora tem o nome de um dos seus antigos jogadores, Cristiano Ronaldo. O treinador que conduziu o clube de Alvalade à conquista do título em 2022, há 21 anos, reencontrou também Ricardo Quaresma com quem esteve a recordar os velhos tempos.

Há 22 anos, a Academia do Sporting tinha acabado de ser inaugurada e tudo era novo. «Começámos o trabalho aqui na primeira vez. No início foi tudo muito diferente. Trabalhar em Alvalade, na cidade, era outra coisa, aqui era mais longe. Depois, sair de lá, fazer uma viagem maior, não conhecíamos o campo… No início foi delicado. Mas devagar, devagar, as coisas mudaram. É fácil criar hábitos quando as condições são melhores», destacou agora o treinador de 70 anos num português bem percetível, em declarações à Sporting TV.

Paulo Gomes, diretor-geral da academia, fez o papel de anfitrião e mostrou os cantos à casa ao treinador romeno que, pelo caminho, conversou com o presidente Frederico Varandas e reencontrou Ricardo Quaresma, um jogador que ajudou a promover no Sporting, na altura com apenas 18 anos, a par de Cristiano Ronaldo. «Foi o meu Mustang. Era um rapaz com coragem. Dizem que ele arrogante, mas não é, tem um grande coração. Eu já sabia e confirmei mais uma vez quando agora falai com ele. Fiquei muito feliz por ver um homem que teve uma carreira magnífica», destacou ainda.