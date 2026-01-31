Rui Borges anteviu neste sábado a receção ao Nacional, a contar para a 20.ª jornada da Liga. Em conferência de imprensa, o treinador do Sporting deixou avisos sobre os madeirenses, liderados por Tiago Margarido.

Elogios aos visitantes

«Vamos defrontar um Nacional mais preparado, uma vez que acrescentou qualidade no mercado de inverno. A classificação não traduz a qualidade do Nacional e o grande trabalho do Tiago Margarido. Vai fazer o centésimo jogo pelo Nacional, há que enaltecer a confiança depositada pelo clube. São uma boa equipa, forte no contra-ataque e na transição ofensiva. Fora perderam pela margem mínima, bateram-se muito bem contra o FC Porto e venceram o Sp. Braga. São fortes nos duelos e competitivos, são fortes nas bolas paradas e na transição defensiva.»

Mudança de chip

«Depois de um jogo de Champions é difícil mudar o chip, mas a motivação vai estar lá. Vamos fazer um bom jogo, mas não vai deixar de ser difícil. Vamos chamar a equipa à Terra, mas conheço o grupo. Acontece em todas as equipas. O desgaste físico e mental faz parte e só um grande grupo consegue manter a intensidade de jogo. Esse é o principal desafio. Acredito na ambição e na responsabilidade do grupo. A vontade de conquistar o campeonato tem de se sobrepor a todas as dificuldades.»

Portugal na UEFA

«Fiquei feliz pelo Sporting e pelas outras equipas portuguesas, porque valoriza o nosso futebol. No ranking passámos os Países Baixos. Estou feliz e dou os parabéns a todos. É bom para todos nós.»