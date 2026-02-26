Na antevisão à receção ao Estoril na 24.ª jornada da Liga, na sexta-feira (20h45), Rui Borges comentou o quadro clínico de Debast, Kochorashvili, Ioannidis, Ricardo Mangas e de Nuno Santos. Em conferência de imprensa, o treinador do Sporting vincou que este é um momento essencial da época, mas não necessariamente «o mais importante».

Três baixas e uma dúvida

«É importante ter os jogadores todos disponíveis, até para dar rotatividade e gerir. Não sei se é a fase mais importante da época, mas é importante, com jogos próximos, competitivos e exigentes. A equipa vai estar muito motivada e é importante contar com todos.»

«Debast? Está a treinar, não vai a jogo por opção, porque regressou a 100 por cento há poucas dias. Quando regressou não estava a 100 por cento. Ainda o sentia desconfortável. Optámos por abrandar. O Kochorashvili está fora, tal como o Ricardo Mangas, que sentiu um desconforto nos últimos dias. O Ioannidis está em dúvida, numa situação idêntica ao Debast, porque há pequenos desconfortos que obrigam a abrandar.»

«De resto, o Nuno Santos está disponível, mas esteve muitos meses parado, pelo que vai levar tempo a estar na melhor condição física.»