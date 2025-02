À margem da antevisão ao duelo na Vila das Aves, na 23.ª jornada da Liga, Rui Borges foi desafiado a analisar a entrevista de Frederico Varandas na noite de sexta-feira. Quando questionado sobre os elogios do presidente do Sporting, o treinador apontou ao elo construído desde o primeiro dia.

«Agradeço as palavras do presidente, é uma questão de confiança. Toda a estrutura tem sido fantástica e o ambiente diário é muito bom. Estou feliz pela confiança e sinto-a diariamente», referiu, em conferência de imprensa.

Quanto às prioridades para a temporada, Rui Borges rejeitou qualquer desacordo.

«Haver tantos jogos, sentirmos o que está a acontecer [quanto a lesões] – a nível mundial – é natural que o presidente tenha usado o termo “abdicar”. Temos objetivos claros, talvez a Taça da Liga fosse um objetivo secundário. Os jogadores são humanos e devemos ter cuidado», esclareceu.

Na referida entrevista, Frederico Varandas puxou a si a responsabilidade para o caso de o Sporting falhar o bicampeonato. Todavia, Rui Borges não se acomodou.

«A responsabilidade é de todos, nunca vou fugir disso. Vai ser uma reta final de campeonato difícil, estou focado no objetivo de todos, porque acredito que vamos ser campeões.»

«Jamais estaria desiludido. Comecei há sete anos no Mirandela e o meu sonho era chegar aqui. Na vida só não há solução para uma situação, infelizmente. Estou tranquilo, sinto harmonia na nossa liderança, não podia estar mais feliz. Tentamos ser melhores naquilo que controlamos. Estou muito feliz por representar o Sporting», terminou.

O campeão em título e líder do campeonato – com dois pontos de vantagem sobre o Benfica – jogam no reduto do AVS (16.º) na tarde deste domingo (18h). Um encontro para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.