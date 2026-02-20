O Sporting – vice-líder da Liga – visita o Moreirense (6.º) na tarde deste sábado (18h), a propósito da 23.ª jornada da Liga. Na antevisão, Rui Borges comentou a tensão entre FC Porto e Sporting, com os dragões a acusarem o treinador de só aprender a utilizar o tablet recentemente.

FC Porto disse que Borges «aprendeu» a usar tablet

«Nasci nos anos 80 e não eram anos de tablets e telemóveis, cresci na rua a jogar futebol de manhã à noite e a minha mãe chamava-me às 21h30 para comer a sopa. Cresci com valores, dados com humildade e sem as novas tecnologias, que existiam só para quem podia [financeiramente]. Educaram-me muito bem, tive uma adolescência muito feliz. E eu concordo com o FC Porto, porque em termos de tablets e televisões está à frente de todos.»

Varandas respondeu a acusações de Villas-Boas

«O presidente falou, está tudo dito.»

Atenção mediática sobre os rivais beneficia Sporting?

«A atenção vai variando. Vocês vão repartindo essa atenção. Isso não mexe com o desfecho do campeonato. A mim não mexe absolutamente nada e aos jogadores também não acredito. Feliz por ter uma semana mais normal, conseguimos essa passagem aos oitavos da Champions diretamente. Tínhamos um desgaste absurdo e esta semana ajudou.»

