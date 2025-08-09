Reação de Rui Borges à vitória do Sporting sobre o Casa Pia, por 2-0, nesta sexta-feira, em conferência de imprensa:

[O que faltou]

«Na primeira parte fomos fortíssimos, só podíamos ter melhorado mesmo as situações de golo e finalizá-las melhor. Estou feliz, acima de tudo. Sabermos que temos de ser melhores e é essa a minha ambição. Se calhar, foi por isso que consegui chegar ao Sporting, alcancei esse sonho, porque a ambição de querer ser melhor trouxe-me até aqui.»

[O que pode dar Suárez]

«Dá-nos profundidade, dá-nos jogo associativo, dá-nos transição defensiva, dá-nos organização defensiva... É isso que me importa. Acrescenta-nos muita coisa. A perceção do jogo dele é mais madura do que o Harder, o que é natural. Está no seu crescimento e também poderá com o tempo melhorar, é diferente ter 19 anos ou 27 anos.»

[Porquê Catamo em vez de Quenda]

«É opção. São dois jogadores que têm treinado muito bem, têm respondido muito bem, tanto um como o outro. Apenas decisão estratégica, olhar para o adversário. Feliz por ter os dois no Sporting.»

[Jogar com dois avançados?]

«É algo que pode acontecer naturalmente ao longo da época. É por isso que queremos ter um plantel mais equilibrado. É isso que estamos sempre à procura.»