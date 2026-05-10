Na antevisão à visita ao Rio Ave na segunda-feira (20h15), na 33.ª e penúltima jornada da Liga, Rui Borges exigiu foco perante um adversário «tranquilo».

Vila do Conde na mira

«Ainda estamos na luta pelo segundo lugar e temos três jogos para acabar a época, com a final da Taça. Queremos levar de vencido um Rio Ave que conseguiu uma boa segunda volta. Garantiram a manutenção e estão tranquilos, não têm nada a perder. Acrescentaram bons jogadores em janeiro e são muito competitivos e físicos. Gostei de ver o Rio Ave em vários jogos, porque cresceram nesta segunda volta. Vai ser um jogo difícil.»

«Nestes últimos 15 dias, a dificuldade é manter os jogadores ligados. O desgaste é enorme, mais mental do que físico. É complicado manter o foco e o rigor. Por mais que tenhamos a final da Taça de Portugal, o cansaço é enorme. Até para mim. O principal objetivo já não vamos alcançar: o campeonato.»