Borges: «Ioannidis pode regressar à convocatória, Debast está em reabilitação»
Treinador do Sporting revelou cautela ao comentar o momento clínico do defesa belga e do avançado grego
01:04
Rui Borges: «Fotis poderá estar na convocatória, ao contrário do Zeno»
02:04
«Luís Guilherme tem uma qualidade enorme e vai ter um futuro muito bom»
02:02
Rui Borges: «Concordo com o FC Porto, em imagens de tablets e televisões está à frente de todos»
01:33
«Se ganhar 1-0 até ao fim não me chateio e se marcar aos 90 ou aos 90+3 não há problema»
01:04
01:18
Rui Borges e a visita ao Moreirense: «Tem sido difícil nos últimos anos para o Sporting»