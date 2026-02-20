O Sporting – vice-líder da Liga – visita o Moreirense (6.º) na tarde deste sábado (18h), a propósito da 23.ª jornada da Liga. Na antevisão, na tarde desta sexta-feira, Rui Borges comentou o quadro clínico de Debast e Ioannidis. O defesa não joga desde 24 de janeiro, enquanto o avançado não compete desde 6 de janeiro.

Ioannidis espreita regresso

«Debast está em reabilitação para se sentir a 100 por cento. Mais uma ou duas semanas, está próximo de regressar a 100 por cento. Não fiz essa pergunta ao doutor. O mesmo para o Ioannidis, pode até regressar à convocatória amanhã, ao contrário do Debast.»

«Gio [Quenda] está de fora ainda.»

Momento complicado para Pote, Trincão, Hjulmand e Morita

«Sobre o Pote é perceber os momentos, ele vem de lesão. No último jogo, tornou-se o jogador com mais remates. O Trincão é o que mais assiste. O Morita tem 85 por cento de acerto nos passes. O Morten nunca estará sempre no seu melhor porque é dos que tem mais minutos. É natural que tenha uma quebra. Se não forem eles [a decidir], o coletivo ajuda muito.»

Regresso de Luis Suárez

«Ganhamos outra vez a nossa referência. É um jogador importante, por tudo o que dá à equipa. Como arrumar o ataque? Pode haver uma outra mudança, mas nada que mexa na ideia de jogo do Sporting.»

