Reação de Rui Borges à vitória do Sporting sobre o Casa Pia, por 2-0, nesta sexta-feira, em conferência de imprensa:

[São capazes de ganhar novamente sem Ruben Amorim?]

«Sporting é campeão, não as pessoas. Já passaram 'n' de grandes treinadores aqui e não ganharam. Alguns, ou a maioria. O importante aqui é o Sporting e continuar a ganhar, é a fome da estrutura que passa para o grupo. E o grupo mostrou claramente isso, porque fomos a demonstração de uma grande equipa e de um grande grupo.»

[Lesões de Maxi Araújo e de Ousmane Diomande]

«Muito sinceramente, não perguntei ainda ao doutor. Não sei ainda. Sinceramente não sei. Espero que não seja nada muito grave. Não só porque temos um clássico à quarta jornada, mas também pela próxima, porque o mais importante é a próxima jornada.»

[Vir de uma derrota na Supertaça]

«É importante sermos capazes de demonstrar que consistência no jogo, apesar de não termos ganho, tínhamos feito uma boa exibição. E a equipa sentiu que fez isso. No fim do jogo, eu saí tranquilo e tive a oportunidade de dizer e ficava super tranquilo em relação ao futuro. Por isso, era importante sentir que eles acreditaram mesmo nisso que também passaram para os nossos treinos ao longo da semana. Fomos superiores naquilo que era jogo jogado. O futebol nem sempre é assim... na final da Taça se calhar também não fizemos um grande jogo e fomos felizes.»