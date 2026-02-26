Na antevisão à receção ao Estoril na 24.ª jornada da Liga, na sexta-feira (20h45), Rui Borges desdobrou-se em elogios a Luís Guilherme e a Pote. Em conferência de imprensa, o treinador do Sporting salientou as valias destes trunfos.

«Já fizemos grandes jogos com ou sem o Pote, na meia-esquerda já jogou o Luís Guilherme e também o Trincão. Todos eles são jogadores importantes, o Luís Guilherme tem mais de 70 por cento de acerto de passe, o Pote é quem mais remata no Sporting e o segundo que mais oportunidades cria. São jogadores diferentes, mas ambos importantes, de início ou não. Fico feliz por ter mais soluções.»

«O Luís Guilherme dá qualidade à esquerda e à direita, está a crescer e está focado, é muito rigoroso e percebe-se que está entrosado. Não tenho dúvidas de que vai ter um futuro brilhante, pela técnica e pela capacidade intelectual.»