Rui Borges, treinador do Sporting, na flash interview da Sport TV após a vitória com o Estrela [4-0] a contar para a 12.ª jornada da liga.

Sporting dominou o jogo todo

«Foi um jogo que fomos donos do jogo de início ao fim, onde fizemos quatro golos. Poderíamos ter feito mais um ou outro, se calhar. Mas valorizar, acima de tudo, a energia da equipa. Desde o primeiro minuto até o último nunca tentaram não baixar a intensidade. Claro que é natural que depois foi baixando em alguns momentos. Derivado também aquilo que tinha sido o esforço e a intensidade inicial também do jogo. Mas a equipa esteve completamente ligada, dinâmica, muito proativa na reação também à perda da bola. Não deixámos o Estrela Amadora chegar muito perto da nossa baliza, sequer com perigo.»

Quaresma e Morita fizeram um belo jogo

«Mais um golo sem sofrer golos, mais quatro golos marcados. Acima de tudo é aquilo que eu digo, a equipa está muito ligada. Percebem-se bem, cada vez mais ligados, cada vez mais dentro daquilo que é as dinâmicas, individuais também uns com os outros. É um jogo com muita qualidade em termos ofensivos, em termos táticos também. Hoje fiz duas mudanças, entrou o Edu, entrou o Morita. Fizeram um belíssimo jogo os dois, mais dores de cabeça. É acima de tudo mais uma demonstração que toda a gente quer jogar e toda a gente está à espera de uma oportunidade. Toda a gente sabe o que é que tem que fazer naquilo que é a ideia da equipa, Por isso, feliz pelo grande jogo do Edu, pelo grande jogo do Morita também. E feliz por sentir o grupo totalmente ligado.Independentemente de quem jogue, acho que é um grupo que se respeita muito, ajuda muito com o treinador naquilo que é liderar este grupo. Feliz pela resposta de todos os outros.»

Abraço dos jogadores a Morita

«Para mim é natural, porque já disse várias vezes que para mim e para toda a gente, toda a gente sabe bem aquilo que o Morita pode dar à equipa. Por isso foi uma assistência importante também para aumentar ainda mais os níveis de confiança dele. Fez mais de 90 minutos, importante também nesse nível de confiança a nível físico também. Em termos técnicos ele tem melhorado, já disse isso no último jogo também. Por isso a mim fico feliz por o ver novamente no seu melhor, porque nós precisamos do seu melhor. E volto a dizer, é um jogador que é importante para o grupo e isso é claramente identificado. O grupo é uma família, mas não só com ele.»

Poupou Maxi para o dérbi

«O único momento que passou foi o Maxi com o Amarelo. Não corremos esse risco, para ser o mais honesto possível. Optámos por tirá-lo ao intervalo.»

Jogo com o Benfica é «mais um»

«É mais um, é o próximo. Um jogo difícil contra um rival, fora de casa, num ambiente difícil também. Mas nós vamos tentar fazer o nosso melhor, como temos feito até aqui. Tentar ganhar, que é sempre o nosso objetivo. É essa a exigência que nós temos perante nós mesmos também e perante aquilo que é este grande clube. Enfrentando uma grande equipa daquele lado, em sua casa, sabemos que será difícil. Que seja também, acima de tudo, um grande jogo de futebol.»