À margem da antevisão à receção ao Gil Vicente, na 34.ª e última jornada da Liga, Rui Borges ironizou quanto ao «milagre» referido por José Mourinho. Questionado se o treinador do Benfica estaria a tentar condicionar a arbitragem, o treinador do Sporting esboçou um sorriso.

Semana de fé

«O mister José Mourinho deve ser tão devoto a Nossa Senhora de Fátima quanto eu. Não entro nessas lutas. Quero ser segundo classificado e temos de ser competentes contra o Gil Vicente, para vencer uma boa equipa e que fez um bom campeonato. Mesmo em nossa casa, vai exigir o nosso melhor.»

As críticas de Mourinho ao estado do futebol português

«Estou focado em ser competente e sei que não fui competente em alguns jogos. Não fui campeão por causa disso. Tenho de arranjar soluções para a equipa. Quero ser melhor e mais competente para ser campeões, é esse o nosso grande objetivo. (...) As palavras de José Mourinho não beliscam a época do Sporting.»

[Em atualização]