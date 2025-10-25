Rui Borges anteviu, na tarde deste sábado, a visita a Tondela no domingo (18h), a contar para a nona jornada do campeonato. O treinador do campeão em título – e “vice” na tabela – voltou a descartar a existência de uma «má fase» e apontou à maior competitividade na Liga.

Mudança de “chip”

«A partida contra o Moreirense foi um grande jogo da nossa parte, criámos oportunidades com fartura. Contra o Sp. Braga estivemos aquém. Mas sinto a equipa motivada e ser feliz. A mudança de “chip” é difícil, porque a motivação de qualquer atleta é elevada para jogar contra as melhores equipas da Europa. A minha responsabilidade enquanto treinador passa por essa mudança de “chip” para o campeonato. E os jogadores querem assumir essa responsabilidade, o que me deixa tranquilo.»

«O único jogo que me pesa é a partida contra o Sp. Braga. De resto, não existe má fase. Estou só focado no jogo em Tondela, para terça-feira (Taça da Liga), logo se verá.»

Liga a crescer

«As equipas estão melhores, contrataram melhor e mais fortes em termos coletivos. O Gil Vicente está a fazer um bom campeonato e joga bem, mas também o Moreirense e o Famalicão, e o Sp. Braga vai crescer internamente. O Vitória de Guimarães vai melhorando aos poucos, até pela massa adepta que ajuda a ser um grande clube. As equipas estão mais competitivas e vão criar mais problemas.»