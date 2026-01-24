Declarações de Rui Borges, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a vitória (2-1) na 19.ª jornada da Liga.

Análise ao encontro

«Vitória difícil, mas merecida por tudo que fomos fazendo. Podia-nos ter saído caro os 10 minutos em que entrámos mal na 2.ª parte, o Arouca podia ter virado o jogo, tem uma oportunidade logo a seguir ao golo do empate, numa grande defesa do Rui Silva. Tirando isso, controlámos o jogo, fomos tentando criar oportunidades, com várias aproximações à baliza. Poderíamos definir melhor.»

«Chegámos à vitória com muito crer, vontade, atitude competitiva e ambição enorme. Acaba por ser justa, mas difícil.»

Mudança de chip

«É uma incógnita para nós, por mais que tentemos alertar e manter a malta viva. Sabíamos que o jogo ia ser difícil por tudo, o tempo, o relvado, fica mais pesado, exige mais de nós, estamos com cansaço acumulado. Iria exigir mais do que o jogo com o PSG.»

«A primeira parte foi muito boa e depois, inexplicavelmente, entrámos mal na segunda parte, o que podia ter saído caro. Temos de fazer para isto não acontecer.»