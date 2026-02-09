Rui Borges falou à flash da Sport tv após o clássico com o FC Porto (1-1), no Dragão.

«Foi um jogo bem conseguido da nossa parte, fomos a equipa mais personalizada. Não conseguimos criar tantas oportunidades como queríamos na primeira parte. Mas entrámos bem no jogo e saltámos bem a pressão do FC Porto. Falhámos em alguns momentos de transição, mas sempre com personalidade. Na segunda parte fomos claramente superiores e o FC Porto fez golo na única oportunidade junto da nossa baliza. Estávamos equilibrados e com bola, mas eles acabaram por ser felizes. Corremos atrás do prejuízo e conseguimos o empate.»

«Poderíamos ter sido mais intensos em alguns momentos, sobretudo a pressionar. Nos 90 minutos, o Sporting foi a equipa que mais quis ganhar.»

«Marcar nos descontos é mérito da equipa, resta enaltecer o equilíbrio emocional dos jogadores. E num ambiente difícil. Estou muito feliz por aquilo que a equipa foi capaz de fazer.»

«Vão ser jogos difíceis para todos. Estamos focados no jogo com o Famalicão, que também vai ser difícil.»