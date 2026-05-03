À margem da antevisão à receção ao Vitória de Guimarães na segunda-feira (20h15), Rui Borges fintou questões sobre as recentes declarações de Frederico Varandas. Na sexta-feira, aquando do anúncio da renovação do treinador, o presidente do Sporting argumentou que o tricampeonato não aconteceu devido à campanha na Champions.

Borges e Varandas na mesma página

«Não vou comentar as palavras do presidente. A comunicação entre nós é muito honesta e saudável. Estamos muito bem identificados com os desejos e com as opiniões de cada um. Provavelmente faria tudo igual. Tentámos dar o nosso melhor.»

«Qualquer equipa portuguesa, por maior que seja, nunca vai ter a capacidade de se equivaler financeiramente aos melhores do Mundo. Mas orgulhámos os sportinguistas.»