Daniel Bragança, médio que marcou pelo Sporting ao Casa Pia (3-0), falou à flash da Sport tv após o encontro da 18.ª jornada da Liga.

«A vida tem ensinado muito e nada acontece por acaso. Trabalhei muito, foi um percurso longo. Estou muito feliz por regressar, marcar e pelos três pontos.»

«Entrámos com alguma falta de energia, a bola circulou devagar nos primeiros minutos, também fruto da incerteza do que faria o Casa Pia. O primeiro golo foi importante para desbloquear o jogo. A partir daí dominámos. Fizemos um bom jogo.»

«O FC Porto está a fazer uma excelente época, mas vamos tentar não facilitar e aproximar. Temos de ganhar todos os jogos.»