No rescaldo à vitória na visita ao Estrela da Amadora (1-0) na 29.ª jornada da Liga, neste sábado, Daniel Bragança marcou o golo decisivo e falou à flash da Sport tv.

«Quando mão sou eu, outros decidem. O importante são os três pontos, num jogo muito complicado. Não foi um jogo bem conseguido. É difícil jogar de três em três dias, mas é esta a exigência e o nível que nos pedem, mas realço o esforço da equipa. É também importante ganhar quando não se joga bem. O vento incomodou na primeira parte, mas não serve de desculpa.»