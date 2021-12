O talento de Daniel Bragança tem estado na sombra de Palhinha, Matheus Nunes e Ugarte - este último titular na Luz. O esquerdino soma 16 jogos esta época, mas apenas quatro na condição de titular.



Em Amesterdão, Bragança acredita que pode entrar pela primeira vez no onze inicial em jogos da Champions. «Só posso trabalhar e aproveitar cada oportunidade. Depois cabe ao mister decidir. Nós temos de mostrar diariamente que estamos preparados», disse em conferência de imprensa, ao lado de Ruben Amorim.



Bragança relativizou a qualificação antecipada do Sporting para os oitavos-de-final e diz que o único objetivo é «ganhar» ao Ajax.



«Somos um grande clube, olhamos sempre os jogos para vencer e em Amesterdão queremos desfrutar e crescer na competição. Estamos num lote de grandes equipas, aqui não há jogos fáceis.»



Bragança, 22 anos, deverá formar dupla com Manuel Ugarte no meio-campo leonino. O médio tem quatro jogos e 50 minutos na Liga dos Campeões.