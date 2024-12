Lukinha juntou-se aos sub-9 do Sporting depois de ter viajado com os pais do Brasil para um período de duas semanas à experiência na formação do clube de Alvalade, segundo está a avançar o Globo Esporte.

David Lucas Souza Cruz, mais conhecido por Lukinha no futebol, é apontado como um talento promissor, já com passagens na formação do Grémio e de também já ter feito testes na formação do Flamengo.

A viagem para Portugal foi uma aposta dos pais que estão determinados a apoiar o sonho do filho em tornar-se profissional de futebol.

«Uma mudança nas nossas vidas e mais um passo que damos no sonho dele. Tem a mudança de país que não é fácil, sabemos que tem muitas coisas para acontecer, mas é um passo de cada vez», explica o pai que veio para Portugal, acompanhado pela mulher e outro filho, para acompanhar estes primeiros passos de Lukinha na Academia Cristiano Ronaldo.