As persistentes notícias que apontam para a saída de Islam Slimani do Sporting para o Brest levaram o treinador do clube francês, Michel Der Zakarian, a comentar a eventual contratação do avançado argelino de 34 anos que, com mais um ano de contrato com os leões, está fora dos planos de Ruben Amorim para a corrente temporada.

«Todos os treinadores querem bons jogadores e o Slimani é um bom jogador, mostrou isso quando esteve ao serviço do Lyon e do Mónaco. É um avançado de qualidade, mas ainda não assinou», destacou o treinador arménio, na conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo no campo do Angers (3-1).