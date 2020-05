Antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho admitiu nesta quinta-feira, no Jornal das 8 da TVI que vai pedir uma indemnização ao estado português. O ex-líder dos leões foi absolvido de todas as acusações no processo de Alcochete.

Questionado por José Alberto Carvalho sobre se ia pedir uma indemnização, Bruno de Carvalho afirmou: «Pecuniária, sim.»

O ex-presidente leonino foi expulso de sócio em julho de 2019, mas repetiu que quer voltar ao clube.

«Acho que os sportinguistas deviam pensar muito no que sucedeu e pensar numa Assembleia Geral de reingresso como associado de plenos poderes», respondeu Bruno de Carvalho, que concluiu sobre a presidência: «Candidatar-me? Nunca escondi que é algo que considero muito e me sinto muito honrado.»