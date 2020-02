Depois do depoimento de Josip Misic de manhã, à tarde foi a vez de Bryan Ruiz apresentar o seu testemunho no julgamento das agressões de Alcochete, tendo também entrado em direto via Skype, uma vez que o costarriquenho de 34 anos joga agora no Santos, no Brasil. O jogador deu conta do ambiente de terror, das agressões que assistiu e revelou que, no final, ninguém queria jogar a final da Taça de Portugal que o Sporting acabou por perder para o Desportivo das Aves.

O jogador estava no balneário quando viu os adeptos encapuçados chegarem à academia. «Estava no balneário e viu pela janela que algum movimento estava a acontecer. Vi algumas pessoas com máscaras, entraram no edifício. Havia pessoas a tentar fechar as portas mas eles conseguiram abrir e entraram no balneário», começa por conta o jogador que representou os leões de 2016 a 2018.

«Entraram para atacar e agrediram-me na cabeça com um cinto»

Bryan Ruiz recorda depois que os adeptos encapuçados ameaçaram e agrediram alguns jogadores. «Cálculo que eram cerca de vinte. Lançaram fumo, começaram a ameaçar-nos e a ofender-nos. Disseram que tínhamos que ganhar a Taça de Portugal porque, caso contrário, não sabiam o que ia acontecer».

O jogador costarriquenho não chegou a ser agredido, mas foi testemunha bem próxima das vítimas. «Bateram no Battaglia, no Montero que estava ao meu lado, no Acūna, no William [Carvalho] e no Rui [Patrício]. Alguns foram atingidos com a mão fechada, os jogadores encolhiam-se e protegiam-se. Ao Montero lembro-me que bateram duas vezes com a mão aberta. Recordo-me que alguns ficaram junto à porta e não deixavam sair os jogadores», contou.

Um ambiente de terror. «Estávamos em choque, a tentar defender-nos. Recordo-me de ter visto duas tochas. O alarme de incêndio começou a tocar depois de saírem do balneário», acrescentou.

Um ambiente que se manteve mesmo depois da saída dos adeptos. «Depois fiquei muito preocupado com a minha família até ao final da Taça, mas depois regressamos para o meu país. A maioria dos jogadores queria ir embora, a equipa não queria jogar a final», contou ainda Bryan Ruiz.