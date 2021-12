«Ter o adversário como favorito é bom. Se fosse apostar, apostava no Sporting, e quanto mais dinheiro, melhor. Estamos num bom momento, não somos favoritos mas esta equipa gosta disto assim.»

Ruben Amorim respondeu desta forma a uma questão de um jornalista, que o confrontou com o facto de o Benfica ser favorito para o dérbi nas casas de apostas online.

Nesta sexta-feira, por volta das 17h00 (a quatro do Benfica-Sporting), os encarnados continuavam a ter o favoritismo, apesar. O Maisfutebol consultou as odds de Benfica e Sporting em cinco casa de apostas e todas elas sugeriam ser mais seguro apostar na vitória dos encarnados do que num empate ou na vitória do leões, que é o cenário menos provável dos três.

Por cada euro apostado na vitória do Benfica as casas davam entre um mínimo de 2,10 e 2,20 euros. O empate pagava entre 3,20 e 3,35, enquanto o triunfo do Sporting estava a valor entre 3,40 e 3,80 euros por cada euro investido.

Recorde-se que o Sporting só venceu o Benfica na Luz uma vez nos últimos 15 anos e vai a jogo nesta sexta-feira sem poder contar com dois dos principais jogadores da equipa de Ruben Amorim: Coates e Palhinha. Ainda assim, entra em campo com o estatuto de campeão nacional e com uma vantagem de um ponto face às águias na Liga.