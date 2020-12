O empate do Sporting em Famalicão e a vitória do FC Porto na receção ao Tondela significa que os campeões nacionais encurtaram para quatro os pontos de desvantagem no campeonato para os leões, que lideram a competição à 9.ª jornada.

Já na manhã deste domingo, o guarda-redes leonino fez uma publicação nas redes sociais. «Saímos com a sensação de que perdemos dois pontos, ainda que tenhamos coisas a corrigir. A começar por mim», escreveu Adán, que errou na jogada que originou o primeiro de dois golos do Famalicão.

Entre as muitas respostas ao guarda-redes do Sporting estava uma de Iker Casillas, colega nos tempos do Real Madrid. «Toc toc! Abre a porta, por favor! O FC Porto está a chegar», escreveu em jeito de brincadeira, motivando nova interação, agora da parte de Adán. «Há coisas do futebol português que não me contaste. Seguimos o nosso caminho.»