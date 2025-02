Rui Borges garantiu esta sexta-feira um reforço para a visita do Sporting à Vila das Aves, jogo da 23.ª jornada da Liga marcado para as 18h00 do próximo domingo, depois do Pleno do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ter deferido o recurso apresentado pelos leões em relação ao castigo de dois jogos aplicado a Diomande.

O central costa-marfinense tinha sido punido com dois jogos de castigo, na sequência da expulsão no duelo com o FC porto, mas, segundo apurou o Maisfutebol, o castigo foi, agora, reduzido para apenas um jogo que o central já cumpriu, na ronda anterior, em que a equipa de Alvalade empatou em casa com o Arouca (2-2).

Uma boa notícia para o treinador Rui Borges face aos muitos lesionados no plantel que aumentou depois do último jogo com o Dortmund, na despedida da Liga dos Campeões.

Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Daniel Bragança, Morita, St Juste, Gonçalo Inácio, Hjulmand e João Simões estão todos entregues ao departamento médico do clube.