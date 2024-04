Vestido a rigor e acompanhado pelo presidente do Sporting, Frederico Varandas, Geny Catamo marcou presença num jantar a convite do presidente de Moçambique, Filipe Nyusi.



O chefe de estado moçambicano marcou presença em Portugal para a comemoração dos 50 anos do 25 de abril e convidou o extremo dos leões para um jantar solene. De resto, Catamo cruzou-se com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, figuras ilustres que cumprimentou.



Pode ver toda as imagens na galeria associada.