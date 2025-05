Ricardo Esgaio viu confirmada pelo COnselho de Disciplina da FPF, nesta quinta-feira, a suspensão de dois jogos após ter sido admoestado com o vermelho direto logo depois do apito final no dérbi com o Benfica na Luz.

Na base da sanção, segundo o relatório do árbitro, estão palavras injuriosas e ofensas a Otamendi, capitão das águias. «Falas muito, chupa c****», terá dito o lateral leonino.

Em resposta, no meio do momento tenso, Otamendi levantou a camisola e apontou para o peito, onde tem tatuado o troféu do Mundial 2022. Depois disso, tentou avançar na direção do jogador do Sporting, mas foi prontamente travado por várioas jogadores do Benfica.

Ricardo Esgaio é, assim, baixa dos leões para o jogo deste sábado com o V. Guimarães, que pode culminar na conquista do bicampeonato, e para a final da Taça de Portugal com o Benfica, último jogo oficial dos leões na temporada.