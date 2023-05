Chermiti foi reintegrado nos treinos do Sporting esta quarta-feira, a quatro dias do dérbi com o Benfica, relativo à 33.ª e penúltima jornada da Liga.

O jovem avançado esteve limitado na última semana devido a uma lombalgia e falhou a receção ao Marítimo, na última ronda, mas esta quarta-feira já trabalhou no relvado com os companheiros, numa sessão em que Ruben Amorim voltou a reforçar o grupo com um jovem da equipa de sub-23, neste caso o extremo Tiago Ferreira, de 21 anos.

Ruben Amorim vai, agora, conceder um dia de folga, esta quinta-feira, e agendou o regresso ao trabalho, com novo treino marcado para as 10h30 de sexta-feira.

O dérbi com o Benfica, em Alvalade, está marcador para as 20h30 de domingo.