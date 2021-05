Sebastián Coates, jogador do Sporting, em declarações à TVI24 minutos após o jogo com o Boavista e a conquista do título de campeão nacional. O defesa leonino esteve «nos estúdios» de Queluz de Baixo via tecnologia 5G:

[Sobre a gestão dos últimos minutos do jogo?]

«Obviamente que quandos fomos para o campo sabíamos o que jogávamos, mas tínhamos de ter calma e tranquilidade, sabendo que temos uma grande equipa. Fizemos o nosso jogo, criámos situações e tivemos muitas oportunidades para 'matar' o jogo. Nos últimos dez minutos demos-lhes a bola e sofremos um pouco. Mas o trabalho de toda a equipa e o que temos demonstrado dia após dia foi fundamental para esta vitória.»

[Qual foi o segredo para esta conquista?]

«Sempre acreditámos na nossa equipa. Sabemos que o campeonato é muito longo, mas tínhamos de estar tranquilos e ir jogo a jogo. Hoje estamos a festejar e muita gente que não acreditou em nós talvez nos tenha dado força para encarar todos os jogos.

[Sentiu desde o início que o Sporting era candidato ao título?]

«Não gosto de usar essa palavra. Sempre acreditei nesta equipa. O pior momento que tivemos nesta época terá sido contra o LASK, alguns jogadores passaram pelo coronavírus, mas isso deu força à equipa. Somos uns justos vencedores e agora é festejar.»

[Melhor temporada no Sporting a nível individual. Sente-se um dos principais obreiros do título?]

«Todos os jogadores passam por momentos bons e maus. Mas eu sempre me propus a trabalhar e a nunca baixar os braços. Hoje estou a festejar e, como disse antes, houve muita gente que me ajudou. A minha família e muitos amigos no Sporting: Acuna, Bataglia, Vietto, Bryan Ruiz, Ezequielo [Schelotto], Barcos... tive muitas pessoas ao meu lado e isso também ajuda a seguir em frente.»

[O que acrescentou Ruben Amorim ao Sporting?]

«Trouxe a sua ideia, é um treinador que deu muita confiança à equipa. Ele e os seus colaboradores. Creio que o dia a dia foi muito importante. A confiança que passou para os jogadores foi muito importante e é por isso que estamos a festejar.»

[Quando sentiu que o título já não fugia?]

«Hoje [risos]. Não: como disse, acreditámos muito na nossa equipa. Foi muito bom ganhar em Braga como ganhámos e isso foi um plus para a equipa. A partir daí soubemos que íamos ser campeões.»