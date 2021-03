Sebastián Coates abordou a temporada do Sporting e deixou rasgados elogios ao treinador Ruben Amorim. O internacional uruguaio frisou que apesar da vantagem de dez pontos para o segundo classificado, o FC Porto, a questão do título ainda não está decidida.



«Nada está decidido. Ainda faltam 11 jornadas e tudo pode acontecer. Temos pontos de vantagem e ajuda muito para encarar o que falta. Vai ser difícil», disse, em entrevista à ESPN do Uruguai.



O capitão do Sporting apontou a frontalidade como o principal atributo do técnico dos leões.



«O principal atributo é ser muito frontal. Pede que cada jogador dê o melhor e depois é ele quem decide. Nunca critica os erros», atirou antes de continuar.



«Chegou um treinador muito jovem com uma ideia interessante e que está a resultar. Por vezes, no futebol mandam os resultados, mas para mim é mais importante o clube ser estável e ter um projeto a longo prazo.»



Coates deu o exemplo de Mathieu para explicar o quão exigente Ruben Amorim é tanto com os mais jovens como com os mais velhos.



«Era um jogador com muitos anos de Valencia, Barcelona e Champions, e ainda assim foi a quem Amorim mais exigiu quando chegou. Às vezes, perdoa-se algumas coisas aos mais velhos, mas aqui somos todos iguais», vincou.



Por último, o central sublinhou que está feliz no Sporting e que não pensa em sair de Alvalade.



«Se aparecer a oportunidade de jogar numa outra liga, teria de ser uma opção bastante boa a nível futebolístico. Sinto-me bem no Sporting e em Portugal, a Liga é muito boa e uma excelente montra», concluiu.