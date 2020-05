Sebastián Coates admite que foi difícil voltar aos treinos depois da paragem forçada pela pandemia de covid-19, e por isso foi necessário uma readaptação total, até porque o Sporting tinha mudado de treinador há pouco tempo.

«Tem sido duro, pois foi muito tempo fora da academia, longe do campo. Treinávamos em casa, mas não é a mesma coisa. Estamos a readaptar-nos a tudo. Ao toque na bola, que é importante, e também a adaptar-nos ao mister e às ideias dele», afirmou o internacional uruguaio, em declarações à Sporting TV.

Coates reconhece que «ao princípio foi difícil» lidar com uma realidade nova, perante a impossibilidade de conviver com os colegas, e por isso diz que a fase atual, de trabalho mais integrado, tem sido «muito positiva».

O regresso à competição aproxima-se, e o plantel leonino procura assimilar rapidamente as ideias de Rúben Amorim, que só tinha comandado a equipa num jogo.

«Têm sido importantes estes primeiros dias. Ele tenta mostrar as suas ideias, e nós tentamos percebê-las o mais rápido possível. Os primeiros treinos foram mais físicos, mas aos poucos vamos tentar adaptar-nos às ideias do mister, e esperamos que seja o mais rápido possível», afirmou Coates.

Um dos jogadores mais experientes da equipa, aos 29 anos de idade, o central falou ainda da adaptação dos jovens promovidos recentemente à equipa principal, para atacar a reta final da Liga.

«Adaptaram-se muito bem. Chegaram com fome de jogar, o que é importante para todos. Aos poucos adaptam-se às ideias do mister e aos colegas de equipa. É importante terem essa fome de ganhar e essa ambição de jogar no Sporting. Por algum notivo estão no clube e foram chamados pelo mister. Têm muita qualidade e, como dizemos no Uruguai, têm de queimar etapas. Estão a treinar connosco e têm de ganhar o seu espaço», concluiu.