O treinador do Sporting, Ruben Amorim, afirmou esta sexta-feira que não vai fazer qualquer tipo de «gestão» sobre os jogadores que estão em risco de suspensão para o jogo ante o FC Porto, no Estádio do Dragão, da 21.ª jornada.

Coates, Matheus Nunes e Nuno Santos estão em risco de suspensão e, se virem um cartão amarelo este sábado, ante o Portimonense, no duelo da 20.ª jornada, falham o clássico na casa dos azuis e brancos.

«Não vamos fazer gestão, este é o jogo mais complicado, porque é o próximo. Temos de vencer, é muito importante, não vamos fazer qualquer tipo de poupança. Sabemos que todos os jogos valem três pontos e depois vamos pensar no FC Porto. Para nós, o jogo do FC Porto ainda não existe. Vamos focar no Portimonense, é uma excelente equipa, vive um bom momento, tem um treinador experiente e jogadores, na frente, que podem criar problemas. Esse é o foco, não vamos fazer poupanças», disse Amorim, em conferência de imprensa.

O Sporting-Portimonense joga-se a partir das 20 horas deste sábado, em Alvalade.