Sebastian Coates publicou uma mensagem dirigida ao antigo companheiro Bryan Ruiz que este sábado terminou a carreira, aos 37 anos, num jogo particular entre duas equipas que representou ao longo da carreira, o Alajelense e o Twente.

O central do Sporting começa por recordar que foi adversário de Bryan Ruiz, na seleção, mas também na Premier League, antes de ser companheiro do internacional costa-riquenho no Sporting, de 2015 a 2018, altura em que o avançado saiu para os brasileiros do Santos.

«De termos sido rivais, a companheiros de equipa e, em pouco tempo, amigos. Foi um prazer jogar contigo e, a nível pessoal, partilhar muito momentos juntos, em família», começou por escrever o central uruguaio na conta pessoal do Instagram.

«És um grande profissional que se dedicou a cem por cento ao futebol e que, graças a isso, obtiveste muitos feitos pessoais. Obviamente que não sou objetivo, mas para mim és dos três futebolistas mais destacados do teu país e deve ser um orgulho enorme para ti e para a tua família, sabendo o que significa a seleção na tua vida», referiu ainda em relação à recente participação do avançado no Mundial 2022.

Bryan Ruiz marcou este sábado no jogo de despedida, pelo Aljuelense, o seu último clube, diante dos os neerlandeses do Twente que acabaram por vencer o jogo por 2-1.