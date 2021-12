Ruben Amorim diz que não ponderou mudar o sistema tático do Sporting face às ausências de ~Seba Coates e João Palhinha. O treinador explicou que a equipa já tem as suas rotinas e, para mudar, seria preciso tempo e trabalho, mas acabou por reconhecer que o central uruguaio vai fazer falta…no ataque.

«Não pensámos em mudar o sistema para este jogo, pensamos em fazer, um dia, essa alteração, mas é preciso treino. Só vão mudar os jogadores. O grande senão é se precisamos de um segundo avançado para o jogo de cabeça. Não o temos. É a grande falha que me ocorre. O substituto do Coates estará preparado. Temos saldo positivo sem ele e sem Palhinha», comentou na antevisão do dérbi desta sexta-feira.

Quanto às expetativas para o jogo, o treinador elogiou o adversário, como foco num antigo jogador do Sporting. «É um jogo contra uma grande equipa, com um treinador muito experiente, que já leva um ano de trabalho, com muitas soluções, muito forte nas segundas bolas, no jogo entrelinhas. Vimos os jogos que têm feito», começou por enunciar.

Ainda a olhar para o adversário, Ruben Amorim destaca a vesatibilidade do adversário. «Podem mudar na frente, jogar com dois avançados e o Rafa atrás, com o Everton Cebolinha mais entrelinhas. Têm o João [Mário], que tem feito um grande campeonato, o Weigl que melhorou muito. Uma defesa que não sofre muitos golos, um guarda-redes a fazer uma grande época. Será um jogo contra uma grande equipa. Nós temos o nosso valor, a nossa ideia, conhecemos o adversário e queremos ganhar o jogo», destacou ainda.