Sebastian Coates destacou o respeito que Ruben Amorim conquistou junto dos jogadores do plantel do Sporting, no decorrer de uma conversa no podcast WibCast. Segundo o capitão dos leões, o treinador foi sempre justo com os jogadores e comporta-se como se fosse um deles.

Um podcast brasileiro e a conversa começou pela relação de Coates com os brasileiros. «Sempre foi muito boa. Há sempre uma grande rivalidade dentro do campo, mas fora sempre tive boas relações com os brasileiros. A rivalidade na América do Sul é mais entre o Brasil e a Argentina, o Uruguai fica um pouco de fora. Joguei muito com o Lucas [Neiva] e com o [Philippe] Coutinho no Liverpool», começou por dizer.

Quanto a Ruben Amorim, Coates diz que é um treinador «diferente» de todos os outros que já conheceu. «O mister sempre exigiu a toda a equipa que trabalhasse e depois jogaria quem se treinasse melhor durante a semana. Como grupo e como equipa temos muito respeito por ele, ele comporta-se com se fosse um de nós», começou por destacar.

Além disso, Coates diz que Amorim conquistou o respeito do grupo. «Quando uma pessoa diz alguma coisa e depois cumpre, ganha muito respeito e crédito dentro da equipa. No futebol há muitos treinadores que dizem uma coisa, tu fazes e depois mudam completamente, e acabam por colocar quem gostam mais… Perdes o respeito. Pode dar para atingir algumas coisas, mas conquistar um campeonato já é mais difícil porque é um logo percurso», acrescentou.

Na fase de respostas rápidas, Coates escolheu Van Dijk como «melhor central da atualidade», Messi e Cristiano Ronaldo como «jogadores mais difíceis de marcar» e um Uruguai-Paraguai, da Copa América de 2011, como «jogo mais marcante» da carreira.