Seba Coates, capitão do Sporting, associou-se ao movimento «Mães e Familiares de Uruguaios Desaparecidos» que tem como principal propósito descobrir a verdade sobre os cidadãos que foram detidos ou mortos no decorrer da ditadura militar que governou o país na década de setenta do século passado.

Um movimento semelhante ao que há também na Argentina, que também passou por uma ditadura militar no mesmo período, na chamada Operação Condor, marcada por forte repressão política e terrorismo de Estado.

No vídeo publicado por Coates, também aparecem outras individualidades do desporto uruguaio, como o antigo selecionador Oscar Tabarez ou Cebola Rodríguez, que jogou no Benfica e no FC Porto, sob o lema «manter viva a memória é responsabilidade de todos».

Este movimento foi criado ainda em meados dos anos setenta por familiares de cidadãos uruguaios detidos ou desaparecidos que procuravam conhecer o destino de pais, conjugues, filhos ou irmãos. A partir de 1996, o movimento passou a convocar a chamada «Marcha do Silêncio», a cada 20 de maio, com o objetivo de reclamar pela memória, verdade e justiça.

O vídeo termina com uma declaração forte de Oscar Tabarez, a perguntar pelos desaparecidos: «Nunca mais terrorismo de Estado. Onde estão?», destaca o treinador de 77 anos.

Ora veja: