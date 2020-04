O capitão do Sporting, Sebastián Coates, participou no leilão solidário promovido por Carolina Mendes, jogadora dos leões nas redes sociais.



Durante a conversa que durou mais de uma hora, o internacional uruguaio deixou elogios a Jorge Jesus, técnico com quem trabalhou durante três épocas, e recordou que este o tentou contratar quando estava... no Benfica.



«É um pouco engraçado. Antes de ir para o Liverpool, tive o interesse do Jorge Jesus [então, treinador do Benfica]... Estava lá o Maxi Pereira e... acabei por ir para o Liverpool. Depois, ele veio para o Sporting e ligou-me para vir para aqui», começou por dizer.



«É um dos melhores treinadores que tive. Taticamente é incrível e analisa muito bem os rivais. Tudo o que ele dizia acontecia nos jogos. É muito rigoroso e frontal. Ele dizia o que pensava, se estavas a fazer bem ou mal, e não podias ficar chateado. Era para o bem de todos», acrescentou.



O defesa dos leões comentou um possível retomar das competições profissionais. «Espero não ter de jogar logo quando voltar. Vai ser complicado para todos. Em primeiro lugar está a saúde e deve estar tudo controlado até haver jogos. É difícil ligar a televisão e não ver futebol. Pessoalmente, espero reencontrar-me com os meus companheiros e treinar porque tenho saudades», referiu.



Questionado acerca de Messi, Coates respondeu com sentido de humor. «Quando jogámos contra o Barcelona tentei marcá-lo (risos). Por sorte o Battaglia é que estava responsável por marcá-lo e eu tinha de me preocupar com Suárez. Acho que o Messi e o Ronaldo são dois foras de série. Perdes a concentração por um minuto e eles fazem o que querem», atirou.



O futebolista de 29 anos contou o que faz nas horas que antecedem os jogos. «Normalmente estou com o Vietto e com o Acuña e bebemos mates. O Battaglia não bebe, deve ser o único argentino que não bebe mate. Há sempre bom ambiente, com música e é sempre divertido. Logicamente que quando vamos para o campo é diferente», afirmou.



Coates sublinhou que não há «maior sportinguista que o Paulinho» e revelou qual foi o colega mais divertido que já teve no Sporting: Jefferson.



«Temos muitos jogadores engraçados e fazemos algumas brincadeiras. O mais engraçado com quem joguei no Sporting foi o Jefferson. Estava sempre a preparar alguma brincadeira», justificou.



Companheiro de seleção de Luis Suárez, será que o avançado do Barça já tentou morder Coates?



«Fora do campo o Suárez não tem nada a ver com o que é em campo. Pelo que se vê na televisão pensam que é má pessoa, mas ele é espetacular. Desde que cheguei ao Liverpool que tanto ele como a família ajudaram-me bastante», respondeu.



As duas camisolas de Coates, uma do Sporting e outra do Uruguai, foram licitadas por 260 e 270 euros, respetivamente. O valor reverte a favor da Comunidade Vida e Paz.



Após um período de férias, o plantel do Sporting volta ao trabalho esta quarta-feira.