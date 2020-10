Sebastian Coates, capitão do Sporting, recorreu à conta pessoal do Instagram para «assumir erros» diante dos austríacos do LASK, na Liga Europa, e dar um estímulo à equipa já para o próximo jogo da Liga, marcado para domingo, frente ao Portimonense, no Algarve.

«Dura derrota, temos que assumir os erros, aprender e já dar uma resposta no jogo de Liga!!», começou por destacar o internacional uruguaio.

O central considera ainda que, depois doa deus à Europa, é altura de levantar a cabeça. «Um leão só baixa a cabeça para beijar o símbolo», acrescentou ainda.