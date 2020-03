Sebástian Coates explicou nesta terça-feira como está a viver o período de isolamento social determinado pelo surto de coronavírus. O capitão do Sporting admitiu que os jogadores continuam a treinar em casa, enquanto aguardam indicações sobre o futuro das competições nacionais.

«É um pouco estranho não poder ir treinar e estar com os companheiros, mas o primordial é a saúde. Seguimos o plano que a equipa técnica nos enviou mas é um pouco difícil porque não sabemos o que vai acontecer no futuro, se vamos continuar a jogar ou não, é isso que nos preocupa a todos», explicou o defesa-central.

Em declarações à Sporting TV, Coates garantiu que os jogadores vão estar preparados para o regresso à competição, quando e se isso vier a acontecer: «Estamos sempre em contacto entre nós, a procurar saber como cada um se sente, como está a sua família, etc. Temos de continuar a treinar, a respeitar o que a equipa técnica enviou para, se amanhã tivermos de jogar, estarmos bem fisicamente.»

«De resto, estou a aproveitar o tempo com a minha família, os meus filhos, já que por vezes não posso tanto, por causa das viagens. Estou a matar saudades, a aproveitar com todos aqui em casa. Ver séries? É difícil, com os filhos, ganhar a televisão (risos). Quando podemos, aproveito mais para jogar com eles e não tanto para ver televisão», salientou Sebástian Coates, relevando ainda que a família não tem partilhado o tradicional mate.